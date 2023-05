D66-Kamerlid De Groot biedt LTO excuses aan

De Groot reageerde op de strubbelingen rond het landbouwakkoord. LTO liet maandag weten nog niet te willen tekenen voor de conceptversie van het akkoord dat inmiddels voorligt. De D66’er denkt dat dat er uiteindelijk wel van komt, maar vraagt zich af of het wat uithaalt. „Ik denk wel dat er getekend gaat worden, maar de inkt zal nog niet droog zijn en alles zal uit de kast worden gehaald om de afspraken te slopen. Want de handtekening van LTO is niets waard”, liet hij aan De Telegraaf weten.

Dat wekte woede op bij de landbouworganisatie. „Dit is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland”, foeterde LTO in een persbericht. De landbouwclub eiste dat De Groot zijn woorden zou terugnemen. LTO liet woensdagmiddag weten dat De Groot inmiddels telefonisch contact heeft gezocht met LTO-voorman Sjaak van der Tak. „De Groot heeft excuus aangeboden, toegelicht dat het „niet zijn bedoeling was om LTO aan te spreken” en toegezegd dat hij dit excuus vandaag tijdens het Kamerdebat zal herhalen. Daarmee is voor ons de kous af”, laat LTO weten.

’Geruststellend’

Ook in het debat in de Tweede Kamer antwoordde De Groot dat hij uitkijkt naar het landbouwakkoord, maar dat er voor D66 nog wel zorg blijft of het akkoord -als dat al gesloten wordt- uiteindelijk uitgevoerd wordt. Hij erkende dat er niet getwijfeld moet worden aan de intenties van LTO. „Ik heb de heer Van der Tak ook gebeld, die zaal voor zaal zijn achterban probeert mee te nemen. Dat was in die zin ook geruststellend.”

Eerder op de dag was LTO uiterst fel. „Als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen”, zei Van der Tak. „Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Eerdere ophef

Het is niet voor het eerst dat De Groot ophef veroorzaakt. Aan het begin van de stikstofcrisis riep hij op tot een halvering van de veestapel en noemde hij het eerste pakket ingrijpende maatregelen slechts de ’amuse’ van een ’zevengangendiner’. De D66’er moest ook door het stof nadat hij een verslaggever van Ongehoord Nederland een fascist noemde.

En kort na de Statenverkiezingen clashte De Groot hard met de rest van de coalitie toen hij pleitte voor strenge geurnormen, die volgens andere partijen het land nog verder op slot zouden zetten. „Ik twijfel wéér aan de verstandelijke vermogens van de heer De Groot”, riep toenmalig CDA-Kamerlid Jaco Geurts.