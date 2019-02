Slachtoffers chroom-6 eisen hogere vergoeding

Elf van in totaal achthonderd betrokkenen maakten maandagavond officieel gebruik van hun spreekrecht in de gemeenteraad die voor de gelegenheid vergaderde in het stadion van voetbalclub Willem II. Ze kregen steun van tientallen boze oud-collega’s.

Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand dat de NS en de gemeente fouten hebben gemaakt op de werkplaats waar oude treinstellen werden geschuurd. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

,,We zijn omwille van winst vergiftigd’’, concludeerde Selime Yoruk maandagavond. ,,Willens en wetens is met onze gezondheid gespeeld’’, voegde Natascha van de Put toe.

Tilburg en de NS willen 7000 euro uitkeren aan iedereen die is blootgesteld. Betrokkenen die ziek zijn geworden kunnen rekenen op een extra vergoeding.

,,We zijn als zwakke doelgroep in een werkkamp gezet. Dit is geen regeling maar een belediging’’, zei Remco op 't Hoog. ,,We vragen jullie om barmhartigheid’’, aldus Yusuf Ivak.

Tijdens een extra vergadering neemt de gemeenteraad van Tilburg volgende week maandag een definitieve beslissing over de regeling.