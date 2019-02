Dumpertdocent nu vogelvrij

Leerlingen van het Staring College staakten gisteren om de geschorste ’pornodocent’ een hart onder de riem te steken. Ⓒ Omroep Gelderland

Wéér is Nederland in de ban van docenten die in opspraak kwamen nadat filmpjes op sociale media verschenen. Na de ’nekveldocent’ is het dit keer de Lochemse ’pornodocent’. De man is geschorst, terwijl de scholieren die het filmpje maakten en deelden tot nu toe vrijuit gaan. Volgens deskundigen hebben scholen vaak geen benul hoe ze hiermee om moeten gaan.