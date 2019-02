Streep door financiering moskee Roermond

Wat er precies aan de hand is blijft onduidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer laat VVD-bewindsman Stef Blok weten dat er ’omstandigheden zijn die nadere aandacht behoeven’.

Het was Koeweit zelf dat eind vorig jaar aan Nederland vroeg of het land er goed aan deed om een geldaanvraag van een viertal Nederlandse organisaties te honoreren. Bij drie van de vier organisaties leven bij Blok ’geen zorgen’. Over de Tawhied-moskee is hij kennelijk niet te spreken. Hij adviseert de ambassade van de oliestaat om er vanwege het ’mogelijke risico’ geen cent in te steken.