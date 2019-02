Eindelijk tijd voor zijn kind

Henk Holterman (67) speelt met de 1-jarige Tijl. Regelmatig wordt Henk voor opa aangezien, maar Tijl is zijn zoon. Ⓒ APA

Amsterdam - Vader worden als 65-plusser: je moet het maar durven. De Amerikaanse acteur Richard Gere (69) mag zich sinds gisteren in het illustere rijtje met onder meer Rob de Nijs (69) en Peter Jan Rens (66) scharen. Voor Henk Holterman (67) uit Klarenbeek is er niets nieuws onder de zon. Hij is de trotse vader van Tijl (1). „Eindelijk kon ik alle kleine stapjes van hem meemaken!”