Advocaten onder vuur: spreekverbod Ficq en Franken rond Holleeder-tape

Ze worden door de Deken van de Orde onder meer onderzocht vanwege beschuldigingen van het aanzetten tot meineed (Ficq) en het misbruiken van een advocatentelefoon (Franken).

De Amsterdamse advocaat mr. Bénédicte Ficq ligt al sinds vorige maand zwaar onder vuur. Ze wordt door Willem Holleeder beschuldigd van het aanzetten tot meineed. Franken beticht Ficq van het ongeoorloofd onder druk zetten van zijn cliënt.

Dat blijkt uit de ’Holleeder-tape’, die vanavond integraal op televisie wordt uitgezonden (RTL4 20:30 uur). Het gaat hierbij om een vertrouwelijk gesprek tussen Peter R. de Vries en Holleeder in 2011.

De Amsterdamse crimineel biecht in de opgenomen conversatie op dat Ficq hem wilde dwingen tot een ontlastende, maar leugenachtige verklaring over haar cliënt Dino Soerel.

De Deken van de Orde van Advocaten mr. Evert-Jan Henrichs is naar aanleiding van de Holleeder-tape een onderzoek gestart en zegt over het door hem opgelegde spreekverbod: „Ik heb meesters Franken, Zuur (kantoorgenoot van Franken, red.) Ficq en Meijering laten weten dat ik van hen verlang dat zij zich onthouden van commentaar over de door mij onderzochte kwesties en alles wat daarmee verband houdt.”

