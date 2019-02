Laks met sneeuwketting: forse boete

Bovendien heeft van de mensen die ze wél meenemen bijna een kwart geen idee of ze wel de juiste maat hebben, en zes procent van de wintersporters gaat met zomerbanden richting de sneeuw.

Dat blijkt uit onderzoek dat Bovag liet uitvoeren onder wintersporters die met de auto naar de sneeuw vertrekken.

Exodus

Komend weekeinde staat de eerste grote exodus voor de deur als de regio Noord van ons land krokusvakantie heeft en richting de Alpenlanden afreist.

„Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar duidelijk is dat je enorme risico’s neemt als je niet goed uitgerust met de auto op pad gaat. De afgelopen weken viel er een enorme hoeveelheid sneeuw in de populaire wintersportgebieden, soms zelfs met evacuaties van hele dorpen tot gevolg”, zegt Tom Huyskens van de Bovag.

Oefenen

„Gemiddeld gaan jaarlijks circa één miljoen Nederlanders op wintersportvakantie, waarvan zo’n 85 procent met de auto. Dat betekent dat bijna 120.000 Nederlandse vakantiegangers zonder sneeuwkettingen aan boord op pad gaan, terwijl 160.000 mensen exemplaren meenemen die wellicht helemaal niet passen”, weet Huskens, die het onbegrijpelijk vindt dat ook nog ruim 50.000 landgenoten met zomerbanden naar de sneeuwhellingen op reis gaan. Van de wintersporters die wel sneeuwkettingen meenemen, heeft bijna 1 op de 3 nog nooit geoefend met het omleggen. „En dat is wel aan te raden”, vindt Huyskens. „Het is vaak al een hele klus en zeker als je dat in de sneeuw met koude handen moet doen, is het fijn te weten hoe het werkt. Dat kan veel ellende voorkomen.”

In wintersportgebieden is het - waar dat met een (blauw) bord staat aangegeven - verplicht om sneeuwkettingen te monteren. „Doe je dat niet, dan kan de boete in Oostenrijk oplopen tot wel 5000 euro. Dat bedrag geldt ook bij het in gevaar brengen van overig verkeer door het gebruik van zomerbanden”, aldus de zegsman.

De ANWB verwacht dat 400.000 wintersporters tijdens de voorjaarsvakantie de sneeuw opzoeken. „De eerste groep zal komend weekeinde weinig hinder ondervinden. Alleen op zaterdag zal het extra druk zijn op de afslagen naar de bekende gebieden in Frankrijk en Oostenrijk. Ook wordt het filerijden met carnaval en zal de zaterdag wel ’zwart’ kleuren.”