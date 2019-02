Nederland klaar voor zelfrijdende auto: ‘We zijn beste voorbereid’

Uit de ‘Autonome Voertuigen Index 2019’ blijkt dat Nederland op de eerste plaats komt, nog voor Amerika, Singapore, Scandinavië, de UK, Duitsland en Dubai. Gekeken is onder meer naar infrastructuur, beleid, de beschikbare techniek, wetgeving om te experimenteren en acceptatie van de bevolking.

,,We zijn hier goed voorbereid op gefaseerde invoering van zelfsturende auto’s, busjes en trucks, maar het kan nog wel drie tot vijf jaar duren, voordat er sprake is van een echte doorbraak. Eerst op snelwegen en in het openbaar vervoer, veel later in steden”, aldus een KPMG-woordvoerder.

Vijf fases

Zelfrijdende auto’s zijn er in vijf fases: cruisecontrol en parkeren, sturen, versnellen en remmen, de bestuurder hoeft soms minder op te letten, de automatische piloot en volledig autonome robots. De verwachting is dat het in drukke centra met fietsers en voetgangers voorlopig nog veel te gevaarlijk is.

Aan de andere kant kan de zelfrijdende auto volgens de zegsman straks tot wel 90% van de ongelukken veroorzaakt door menselijke fouten, uitbannen. ,,Rond 2030 is Nederland zover dat er grote stappen kunnen worden gemaakt.”

Dat vereist echter wel ingrijpende aanpassing van de verkeersregels, wegsignalering, slimme communicatie en navigatie en het gedrag van automobilisten en met name ook niet-bestuurders. Er wordt veel onderzoek naar de veiligheid gedaan.

Punt van zorg van overheden is ook het toenemend gebruik van de wegen en parkeerplekken. Deelauto’s, beter ov op maat en sturing met taksen en beprijzing moeten dit probleem uiteindelijk gaan oplossen, stellen deskundigen.