Nieuw leven voor poort naar de hel

Op dit moment heeft de poort nog een ’politieblauwe’ kleur. Ⓒ Kamp Amersfoort

Leusden - De poort van Kamp Amersfoort staat deze druilerige maandagochtend ’gewoon’ open. Iets wat in de oorlogsjaren 1941 tot 1945 ondenkbaar was. Momenteel doet het hekwerk dienst als entree van de nabijgelegen trainingscentrum van de politie, maar de oude toegang tot het kamp waar ooit zovele gevangenen onder dwang van SS’ers naar binnen werden geleid, wordt in de oude staat hersteld.