Politieauto in vlammen op in Voorburg

VOORBURG - Een politieauto is maandagavond in de Van Everdingenstraat in Voorburg verwoest door brand. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. De afgelopen maanden is de plaats in Zuid-Holland getroffen door een serie autobranden.