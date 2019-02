Eerste mobiele organismes 2,1 miljard jaar oud

De onderzoekers beschreven in hun publicatie goed bewaard gebleven fossielen van dunne kokervormige structuren tot 17 centimeter lang die ontstaan zijn doordat onbekende organismes in de zachte modder op zoek gingen naar voedsel. Dat gebeurde in een kalm en ondiep zee-ecosysteem. De versteende buisjes dateren uit een tijd dat de aarde zuurstofrijk was en de condities had die voor eenvoudig cellulair leven bevorderlijk waren om meer complexiteit te krijgen.

Zeeleven verscheen op aarde misschien zo’n vier miljard jaar geleden in de vorm van eencellige bacteriële organismes. Maar de vroegste types hadden niet het vermogen zichzelf te verplaatsen. De fossielen uit Gabon zijn circa anderhalf miljard jaar ouder dan de tot dusver bekende onafhankelijk bewegende levensvormen. Hoe de ’pionierpier’ eruitzag blijft een raadsel. Alleen van zijn gangen zijn resten gevonden.