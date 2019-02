Vakantieverhuurders Amsterdam: regels uit de hand gelopen

Volgens de verhuurders zijn de regels in de stad „volstrekt uit de hand gelopen. De regels treffen 31.000 goedwillende Amsterdammers die legaal in hun eigen woning gasten ontvangen.” Volgens de belangengroep zijn de regels in strijd met de Europese dienstenrichtlijn.

„De beperking tot dertig dagen vakantieverhuur met ’woningonttrekking’ als argument, de waslijst aan onbegrijpelijke eisen rond B&B, zoals de eis dat de gastheer/-vrouw aanwezig moet zijn bij de ontvangst van gasten, dat gezinnen er geen onderdak kunnen vinden, dat er geen gelegenheid tot koken mag worden geboden, of dat de ruimte niet apart toegankelijk mag zijn, dient geen enkel publiek belang”, aldus Tim Klein Haneveld van de stichting.

Hij wijst erop dat de Europese Commissie ook tegen België een inbreukprocedure is gestart vanwege eisen die de stad Brussel aan toeristische verhuur stelde.