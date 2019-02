Weduwen klagen Shell aan om executies Nigeria

De weduwen en Amnesty International, die de vrouwen ondersteunt, zeggen dat Shell het regime aanzette tot onder meer de onrechtmatige arrestatie en detentie van hun echtgenoten. Negen mannen, de ’Ogoni Nine’, werden na een schijnproces opgehangen, volgens de mensenrechtenorganisatie omdat ze kritisch waren over Shell en het regime. De vrouwen eisen excuses en een schadevergoeding.

Aanmoediging

De executies volgden op demonstraties van het Ogoni-volk tegen de oliewinning van Shell in de Nigerdelta. De militaire dictatuur maakte met veel geweld een einde aan die protesten. Volgens Amnesty moedigde het olieconcern geregeld het regime aan maatregelen tegen de Ogoni-gemeenschap te nemen, in de wetenschap dat dat tot mensenrechtenschendingen kon leiden.

Twee vrouwen die inmiddels in de Verenigde Staten en Canada wonen, zijn dinsdag aanwezig bij de zaak. Twee klaagsters die nog in Nigeria wonen, hebben geen visum gekregen.

„De executies die in die tijd werden uitgevoerd door een militaire regering hebben ons diep geraakt”, laat een woordvoerder van de Shell Petroleum Development Company van Nigeria Limited (SPDC) weten. „De Shell Group, naast andere organisaties en individuen, deed in die tijd een oproep aan de Nigeriaanse president om clementie te verlenen. Tot onze spijt werd hieraan geen gehoor gegeven.”

SPDC heeft de beschuldigingen in deze zaak altijd verworpen. „SPDC heeft niet samengespannen met de autoriteiten om de onrusten te onderdrukken, het heeft op geen enkele wijze gewelddadigheden aangemoedigd of verzocht in Nigeria en het had geen rol in de arrestatie, de rechtszaak en de executie van de negen Ogoni-mannen. Wij geloven dat het bewijsmateriaal duidelijk aantoont dat Shell niet verantwoordelijk is voor deze droevige gebeurtenissen.”