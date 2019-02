Klimaatspijbelaars in gesprek met Rutte

„Ik sta, als jullie dat willen, met Eric Wiebes altijd open voor een gesprek. Wel buiten schooltijd”, stond in zijn tweet, met een smiley. Dat was een reactie op een tweet van D66-voorman Rob Jetten, die het hoog tijd vond dat Rutte de initiatiefnemers van de demonstratie van afgelopen donderdag in Den Haag uitnodigt om te praten over het klimaat. Ongeveer 15.000 scholieren trokken toen naar het Malieveld.

De organisatie van de demonstratie, Youth for Climate, liet al weten eerst het gesprek met Rutte en Wiebes af te wachten, en daarna te bepalen of er weer een komt.

