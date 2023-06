Eis van 9 jaar cel tegen ’oude rot’ Mink K. voor drugshandel

Ook denkt justitie dat K. betrokken is bij het opzetten van een cocaïnewasserij. Het bewijs dat het OM denkt in handen te hebben, stoelt op onderschepte berichten van de dienst SkyECC. In de berichten wordt bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen, bestellijsten en de geuroverlast die een cocaïnewasserij kan opleveren.

Het OM linkt onder meer de vondst van vierhonderd blokken cocaïne in een Duitse supermarkt aan K. De blokken werden gevonden tussen bananen, „die mensen hebben waarschijnlijk de schrik van hun leven gehad”, zei de rechter dinsdag.

K. werd vorig jaar in maart opgepakt in Libanon, samen met zijn schoonzoon Najim Z. De 61-jarige K. verbleef al jaren in dat land. De man wordt ook wel De Denker genoemd. Hij werkte in het verleden samen met kopstukken als Stanley Hillis en Jan Femer. Deze mannen zijn geliquideerd. „K. was zijn hele leven bezig met criminele handelingen”, zegt het OM hierover. „Het is een professional. K. is een baas in de cocaïnewereld.”

De advocaat van K. hekelde in zijn pleidooi dat het OM het onderzoek zou zijn gestart nadat zijn cliënt in een tv-programma had gezegd dat hij gebruikmaakte van een PGP-telefoon. „Enkel het bezit van een PGP is geen reden voor een onderzoek”, aldus advocaat Mark Teurlings, die toevoegt dat de start van het onderzoek dus „onrechtmatig” is. Ten aanzien van het bewijs dat het OM denkt in handen te hebben, is hij erg duidelijk: dat rammelt, volgt uit zijn betoog.

Het SkyECC-account dat justitie aan K. koppelt, kan namelijk helemaal niet van hem zijn, aldus Teurlings. Er zijn chats waaruit blijkt dat het account zich bij het versturen ervan in Nederland bevond, terwijl K. in Libanon was, en „veel andere chats die ontlastend zijn.” Hierbij wordt onder meer gewezen op berichten als ’Inshallah’ en ’Gap, laat die Ipad droppen bro tering’. „Ik heb hem nog nooit zo horen praten”, zegt zijn advocaat. „Hij wordt deze maand 62.” Vrijspraak moet volgen volgens hem.

De schoonzoon van K. kreeg dinsdag acht jaar cel voor twee coketransporten. Volgens justitie is hij een crimineel contact van Ridouan Taghi. Daar stond hij nu niet voor terecht.

Uitspraak op 27 juni.