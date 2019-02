Renovatie Binnenhof nu al miljoenen duurder

De zogeheten niet-huisvestingskosten zijn voorlopig geraamd op 72 miljoen euro, bevestigt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na berichtgeving door het AD. Maar dat is nog een heel onzekere eerste schatting, want het kan tot 2026 duren voor de dan gerenoveerde gebouwen kunnen worden ingericht. Het RVB houdt er rekening mee 12,5 miljoen van die kosten te moeten opbrengen. Dat vindt de dienst al heel schappelijk, omdat de gebruiker van de gebouwen die normaliter betaalt.

Maar de 'bewoners' van het Binnenhof, onder wie de Tweede en de Eerste Kamer, denken daar volgens ingewijden anders over. Zij willen dat het RVB een grotere bijdrage levert.

Half miljard

Het Binnenhof moet tussen 2020 en 2025 helemaal op de schop. In totaal is ruim een half miljard euro uitgetrokken voor de operatie, waarvan 20 procent is bestemd voor onvoorziene kosten.