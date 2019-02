’AfricaMuseum is racistisch’

De directeur van het onlangs heropende museum in België is woedend over de voorlopige conclusies. „Ze hebben hier amper een uurtje rondgelopen”, zegt Guido Gryseels tegen Het Nieuwsblad.

De werkgroep van de Verenigde Naties bezocht België om te kijken hoe het is gesteld met racisme en xenofobie in het land. Hun voorlopige conclusie: België moet excuses maken voor het donkere verleden in voormalig kolonie Congo.

Volgens de experts gaat de vernieuwing van recent gerenoveerde AfricaMuseum in Tervuren lang niet ver genoeg. „Het schiet tekort in haar doelstelling om adequate context en kritische analyse” te bieden. Ze vragen ook dat het museum ’alle aanstootgevende, racistische’ beelden die er nog staan, verwijdert.

Directeur Gryseels: „Wat betreft die enkele beelden waarop staat dat België de beschaving naar Congo heeft gebracht: ik heb ze met handen en voeten uitgelegd dat die tot het erfgoed behoren, dat we die niet mogen wegdoen, en dat we ze alleen van context kunnen voorzien”, zegt hij in Het Nieuwsblad. „In de zaal over het koloniale verleden zijn ze vijf minuten geweest. Ze vonden het allemaal interessant, en dan moet ik nu dit lezen?”

Het VN rapport komt september dit jaar pas officieel uit.

