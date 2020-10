Onvrede binnen Forum voor Democratie over Baudets geflirt met virusontkenners

Thierry Baudet spreekt een menigte demonstranten tegen de coronawet toe. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Binnen Forum voor Democratie klinkt gemor over het geflirt van de partijleiding met corona-ontkenners en aanhangers van complottheorieën. Ook de manier waarop voorman Thierry Baudet soms in de Tweede Kamer opereert, stuit bij FvD’ers op kritiek. Dalende populariteit in de peilingen vergroot de interne onvrede, zo blijkt uit een rondgang langs FvD-politici.