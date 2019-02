Geflitst op de A2? Mogelijk onterecht!

Het gaat om automobilisten die zijn geflitst tijdens de trajectcontrole van de A2-tunnel in Maastricht.

De bebording met de maximumsnelheid die bij de Willem-Alexandertunnel geldt, was tot ruim een jaar na de opening van de tunnel te onduidelijk. Dat blijkt volgens de Limburger uit een uitspraak van de kantonrechter uit Maastricht. De rechter heeft een boete van 96 euro van een automobilist uit Roermond die 11 kilometer te hard had gereden, mede daarom op ‘nihil’ gesteld.

Het gaat om snelheidsovertredingen die zijn begaan sinds de start van de trajectcontrole in maart 2017 tot april 2018. De kantonrechter stelt dat er sprake was van een nieuwe verkeerssituatie op een druk knooppunt waarbij het voor alle verkeersdeelnemers wennen was.

In de onderste tunnelbuizen (A2) mag 100 kilometer per uur gereden worden; in de bovenste tunnelbuizen (N2) 80. In aanloop naar de tunnel lopen A2 en N2 parallel aan elkaar. Langs de A2 stonden aan beide kanten borden, langs de N2 niet. Inmiddels is de bebording aangepast, volgens de rechtbank een „beduidend verschil met de voorgaande situatie”.

Bij de trajectcontrole bij de A2-tunnel wordt jaarlijks ongeveer vier miljoen euro aan boetes geïnd van grofweg 70.000 automobilisten. Het Openbaar Ministerie kon maandag nog niet aangeven wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor andere automobilisten die hier geflitst zijn.

