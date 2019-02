Haagse haatimam opnieuw zwijgen opgelegd

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft besloten het eerder opgelegde gebiedsverbod voor de salafistische sjeik wederom met een halfjaar te verlengen.

Jneid blijft volgens de minister een bedreiging voor de nationale veiligheid. Ook verkondigt de streng islamitische prediker ’een intolerante boodschap, waarmee hij bijdraagt aan de radicalisering van jongeren die met name woonachtig zijn in de twee kwetsbare Haagse wijken’.

Burgemeester Krikke drong aan op de maatregel, nadat de geestelijke in 2017 onder het mom van een boekwinkel in Transvaal een moskee had willen openen. Jneid ging meerdere malen tevergeefs in beroep en probeert zijn imperium op sociale media uit te breiden.

Islamitische Staat

De streng islamitische sjeik, die vorig jaar ineens opdook in de Amsterdamse El Tawheed-moskee, zegt onder meer in een televisieoptreden dat als hem wordt belet in moskeeën te prediken, sommige politici hetzelfde doen als IS. „In gebieden die IS bezet dringen ze hun ideologie op aan mensen.”

Volgens een woordvoerder van de NCTV heeft de minister in zijn besluit om het gebiedsverbod te verlengen ’alles meegenomen’. De maatregel geldt tot 15 augustus.

