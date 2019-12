Tientallen auto’s vernield in Ede: ’Ik ben laaiend’

„Wakker worden en zien dat je auto is vernield. Dit overkwam 29 Edenaren vanochtend” schrijft de politie zaterdag op Facebook. De ramen van de voertuigen moesten het ontgelden. „Dit zijn de meldingen die nu bij ons bekend zijn, maar we sluiten niet uit dat nog meer mensen de dupe zijn geworden.”

„Ook mijn auto!” reageert Cissie op Facebook. „Ik hoop echt dat de dader(s) gegrepen worden. Blijf met je poten van andermans spullen. Laaiend ben ik.”

Probleemjongeren

De meldingen komen uit drie wijken in het Gelderse Ede, waaronder Veldhuizen, een buurt die al jaren regelmatig in het nieuws komt vanwege vernielingen, autobranden en ongeregeldheden door jongeren, met name rond oud en nieuw. Zo gooide een tiener drie jaar geleden met nieuwjaarsnacht een steen naar een politieauto waar ook toenmalig burgemeester Cees van der Knaap in zat. Ook werd een verslaggeefster van omroep PowNed bekogeld met stenen.

Tips? Mail [email protected]