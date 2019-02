Man treft plotseling televisie aan in kofferbak

De auto-eigenaar trof het toestel eind januari in zijn voertuig aan. De televisie zat in de originele doos en de handleidingen en afstandsbediening waren bijgesloten. Alleen de pootjes en stroomkabel ontbraken.

Dood spoor

Via Facebook is de politie op zoek naar een eigenaar. „We hebben de tv nog niet kunnen linken aan een inbraak of iets dergelijks”, aldus de eenheid Zuidoost-Drenthe.

Het toestel werd vermoedelijk in juli 2017 aangeschaft bij een winkel in Klazienaveen.