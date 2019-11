Asscher: Rutte heeft ’troebele blik’

Asscher haalde uit omdat hij het onvoorstelbaar vindt dat Rutte noodmaatregelen tegen de stikstofproblemen als grootste crisis beschouwt in de negen jaar dat hij minister-president is. „Hoe bizar is het als je er even later achter komt dat de premier zo verdrietig kijkt vanwege zijn eigen campagne. De vroemvroemcampagne, poseren bij borden met daarop 130.” Het zegt volgens de PvdA-voorman alles over Rutte. „Hij had het niet over een crisis in het land of over de MH17-ramp, maar over een crisis in de VVD. Niet het land, maar de politiek.”

Frisse wind

De PvdA-voorman vindt het hoog tijd voor een frisse wind. Volgens hem zeggen massale demonstraties de laatste tijd alles over het beleid van dit kabinet. „Je moet tegenwoordig naar het Malieveld om gezien te worden.” Het probleem is volgens de PvdA’er in ieder geval niet een gebrek aan geld. „Het probleem is een gebrek aan oog voor wat er nodig is in de samenleving.”

Asscher roept het kabinet op meer oog te hebben voor problemen die spelen in de samenleving. „Al die mensen die kritiek uiten op dit kabinet zijn niet ondankbaar, ze verwachten ook niet dat problemen morgen zijn opgelost.”

Andere keuzes

De PvdA’er, die met zijn partij in de vorige kabinetsperiode aan het roer stond, wijst naar het overschot. Meer geld uitgeven kan nu, vindt hij. „We hebben nu een gouden kans om andere keuzes te maken.”

Zijn partij wil bijvoorbeeld al langer dat er structureel meer geld naar het onderwijs gaat. Als dat niet gebeurt, steunt de PvdA de onderwijsbegroting niet. Het vertrouwen binnen de PvdA is groot. „Wij staan te popelen”, aldus Asscher. Dat is al heel wat, omdat de partij na de vorige kabinetsperiode electoraal klap na klap te verwerken kreeg. Pas afgelopen voorjaar krabbelde de oppositiepartij op met een verrassende verkiezingswinst bij de Europese verkiezingen. Na die winst verwacht Asscher meer: „We hebben onze lessen geleerd en zijn klaar voor de toekomst. Kunnen we weer winnen? Jazeker.”