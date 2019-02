Zaak Syriër stilgelegd om schoen naar hoofd verdachte

Syriër Osama I. (38) staat terecht voor het op 14 december 2017 doodsteken van de 46-jarige Egyptenaar Abbas, en de 56-jarige Syrische Nabila. Dochter Enas van Nabila die tussenbeide probeerde te komen raakte zwaargewond, evenals de overbuurman die te hulp schoot.

Besmeurd wit overhemd

De emoties liepen in de rechtbank vandaag al hoog op. De slachtoffers en nabestaanden kregen de gelegenheid om het woord te voeren. De oudste zoon van Nabila had gisteren tijdens de eerste procesdag al moeite om zijn emoties in bedwang te houden. Hij sloeg op de glazen scheidingswand en bonkte er met zijn hoofd tegenaan. Vandaag toonde hij de rechtbank het met bloed van zijn moeder besmeurde witte hemd dat hij een jaar geleden droeg, en besloot hij zijn verklaring met een drievoudig: „Osama moet sterven.”

Vingers in oren

Osama I. woonde niet alle slachtofferverklaringen bij. De rechtbank had daartoe uit veiligheidsoverwegingen besloten. Een deel wílde hij overduidelijk niet horen. Toen een advocaat het verhaal voorlas van de vrouw van de doodgestoken Egyptenaar, stak Osama I. zijn vingers in zijn oren.

De rechtbank had bepaald dat namens ieder slachtoffer niet meer dan drie personen het woord mochten voeren. Dat viel al niet in goede aarde bij de familieleden van Nabila, die ook klaagden over hun behandeling door de politie op de avond van de steekpartij. Ze mochten niet naar hun moeder en zus, en werden met honden en knuppels op een afstand gehouden, zeggen ze.

De man, zonen en dochters van Nabila geloven niet dat Osama I. ontoerekeningsvatbaar is. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben dat geconcludeerd. Volgens de psychiater en de psycholoog verkeerde Osama I. in een psychose. Maar de familie is ervan overtuigd dat I. juist erg slim is, een stoornis simuleert om onder een gevangenisstraf uit te komen, en in Syrië vast eerder mensen zal hebben vermoord.

Vlam in de pan

De vlam sloeg in de pan toen Osama I. begon te reageren op de spreekrechtverklaringen. Hij werd onderbroken doordat de zonen en dochters van Nabila opsprongen, begonnen te schreeuwen en op het glas begonnen te bonzen dat de publieke tribune scheidt van de zittingszaal.

Daarop sprong dochter Enas die voor het glas zat op, en smeet schreeuwend een schoen naar de verdachte. De schoen raakte de tolk die naast Osama I. zat vol op het hoofd. De dochter werd schreeuwend uit de zaal getild door de parketpolitie, waarna zowel de zittingszaal als de tribune werden ontruimd. De schoen is in beslag genomen.