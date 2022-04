Ouders hekelen ’brugklas 2.0’: ’Kinderen moeten wel uitgedaagd worden’

Is het tijd voor een brugklas 2.0? De Onderwijsraad adviseerde vorig jaar om een driejarige brugklas in te voeren. Met in de klas kinderen van alle niveaus, om pas in het vierde jaar een scheiding te maken tussen vmbo, havo en vwo. De hoop is dat het leidt tot meer gelijke kansen tussen kinderen van verschillende achtergronden, bijvoorbeeld omdat leerlingen met een lager niveau zich kunnen optrekken aan leerlingen die beter presteren op school. Het kabinet onderzoekt nog of het dat advies wil overnemen.

Ouders blijken geen voorstander, blijkt uit het jaarlijkse ’Staat van de Ouder’-onderzoek: maar 17 procent geeft de voorkeur aan een driejarige brugklas. Een grote meerderheid meent dat hun kind in het laatste jaar van de basisschool op het juiste middelbare schoolniveau is ingedeeld. De meesten vinden de huidige leeftijd waarop kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, 12 jaar, bovendien prima. Bijna een kwart van de ouders ziet zijn kind liever op 13- of 14-jarige leeftijd de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.

„De resultaten tonen aan dat ouders best wel blij zijn met de huidige overgang van de basisschool naar de middelbare”, zegt Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. „Er wordt vaak abstract gesproken over grote wijzigingen in het onderwijs, maar het is goed om in de praktijk te vragen wat ouders daar eigenlijk van vinden.”

Haken en ogen

Wat zijn de haken en ogen aan brugklassen met allerlei niveaus? „Het belangrijkste voor ouders is dat kinderen erbij gebaat zijn als ze les krijgen met anderen die ongeveer op hun eigen cognitieve niveau zitten. Ze moeten wel uitgedaagd worden.”

„Het vraagt ook meer van leraren, bijvoorbeeld dat ze veel lesstof op verschillende manieren moeten gaan aanbieden”, zegt Remy Balistreri, geschiedenisleraar in Rotterdam. „Dat kan wel, maar het gaat altijd ten koste van iets. Misschien van de inhoudelijke verdieping of van de aandacht die je aan leerlingen kunt geven.”

Hij zegt dat het prima is als een aantal scholen overgaat tot nieuwerwetse concepten, omdat sommige leerlingen er baat bij kunnen hebben. „Maar je moet het niet door de overheid laten opleggen.”

Zeker niet alle versmelting op de middelbare school is slecht volgens de ondervraagde ouders. Een grote meerderheid is positief over het idee om gezamenlijke gymlessen te organiseren voor alle scholieren. Ook wil 84 procent van de ouders meer doorstroommogelijkheden tussen vmbo, havo en vwo.

Een potentieel probleem in de ogen van de ouders is dat er niet genoeg te kiezen valt qua middelbare scholen. Waar in de Randstad een derde van de ouders het aanbod onvoldoende of niet afwisselend genoeg vindt, loopt dat in de rest van het land op tot bijna de helft. In Groningen, Friesland en Drenthe zegt zelfs een meerderheid van de ondervraagde ouders dat er niet genoeg aanbod is voor hun middelbare school-kinderen.