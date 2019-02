Saoedi’s houden met ’volgapp’ vrouwen in de gaten

In Saoedi-Arabië zijn er aparte ruimtes voor vrouwen. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

NEW YORK - Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met een app die Apple en Google aanbieden om vrouwen te kunnen volgen. ’Absher’ geeft mannen in Saoedi-Arabië de kans om hun vrouw, zusje of dochter te volgen.