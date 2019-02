Geen haaienvinnen meer via Deliveroo

Van de 2500 restaurants waarmee Deliveroo in Nederland samenwerkt, waren er elf die dergelijke producten nog leverden. Het ging dan eigenlijk alleen om haaienvinnensoep, maar volgens een woordvoerster van het bedrijf is dit gerecht ook al een jaar vrijwel niet meer in Nederland besteld.

Het bedrijf zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben en sluit zich aan bij het het World Wide Fund for Nature (WWF), dat de jacht op haaien bestrijdt.