Woede om komst stadsnomaden in Amsterdamse woonwijk

Bewoners van de Kadoelenweg protesteren tegen de komst van ’stadsnomaden’ in hun buurt. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Inwoners van Kadoelen in Noord staan op hun achterste benen nu burgemeester Femke Halsema heeft besloten een overlastgevende groep stadsnomaden twee jaar in de woonwijk te plaatsen. Tot hiervoor werden stadsnomaden altijd in gebieden ver van de bewoonde wereld geplaatst.