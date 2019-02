Politie België schiet man met mes neer bij supermarkt

In eerste instantie zou de man dinsdagochtend het filiaal in Hofstade-Zemst zijn binnengelopen waar hij mensen probeerde te verwonden. Daarna sloeg hij volgens Het Nieuwsblad op de vlucht. Tijdens zijn vluchtpoging stak hij op straat ook nog op een fietsende vrouw in. Zij is zwaargewond naar een ziekenhuis afgevoerd.

De politie schoot daarop de verdachte neer. Dat gebeurde in de buurt van de Spar. Hulpdiensten probeerde de man nog te reanimeren, maar tevergeefs. Hij overleed ter plaatse.

Eerder op de dag is hij zijn vrouw ook al met een mes te lijf gegaan, zegt het Openbaar Ministerie in Mechelen.