Grote krater gevonden onder Groenlands ijs

De krater bevindt zich in het noordwesten van Groenland. Hij is tussen 100.000 jaar geleden en 100 miljoen jaar geleden ontstaan.

In dezelfde uithoek van Groenland werd een paar jaar geleden een andere krater gevonden, van zo’n 30 kilometer in doorsnede. Ook die bevindt zich ver onder het ijs. De inslagplekken zijn aan het licht gekomen met satellietmetingen.

De grootste krater op aarde is de Vredefortkrater in Zuid-Afrika. Die is zo’n 160 kilometer in doorsnee en ongeveer 2 miljard jaar oud. De grootste krater van Europa is de 52 kilometer grote Siljanring in het midden van Zweden.

