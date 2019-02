’Hoofddoek Hennis dolk in rug Iraakse vrouwen’

Jeanine Hennis-Plasschaert in Irak op weg naar haar afspraak met de machtige sjiitische geestelijke Ali al-Sistani. Ⓒ foto AFP

Strak gehoofddoekt bezocht oud-minister Jeanine Hennis namens de VN afgelopen week de hoge Iraanse geestelijke Ali al-Sistani in Irak. Hennis’ gitzwarte verschijning zorgde voor ophef in ons land. Onderneemster en VVD-lid Aylin Bilic is uitgesproken over de presentatiekeuze.