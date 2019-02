Tweede aanhouding voor liquidatie Rotterdam

De man uit Hongkong is waarschijnlijk slachtoffer van een afrekening in het criminele circuit. Op 17 oktober werd hij op de Willem Ruyslaan in de wijk Kralingen van dichtbij beschoten in zijn auto door een man op een motorscooter. Hij raakte daardoor zwaargewond en overleed een week later in het ziekenhuis.

Hij was een bekende van de politie. Zijn bijrijder bleef ongedeerd. Veel mensen zagen de schietpartij gebeuren, deze was overdag vlakbij een school en een supermarkt.