OM eist 12 jaar voor doden van vermiste vrouw

Verdachte Kasem M. was de partner van Benchelh. De twee hadden relatieproblemen. M. zegt dat de vrouw ’s avonds het huis had verlaten en niet meer was teruggekomen.

Het OM heeft zeven scenario’s uitgewerkt over wat er gebeurd is, waaronder een natuurlijke dood, zelfmoord en een ongeval. Dat Benchelh door M. is gedood is het meest aannemelijk, stelt de officier van justitie. Zo is haar bloed aangetroffen in de woning. Ook werd hoofdhaar van Benchelh gevonden in een afvalemmer en een kruiwagen. Omdat er voor een vooropgezet plan te weinig bewijs is, gaat het OM niet uit van moord maar van doodslag.

De in Marokko wonende M. is door paspoortproblemen afwezig in de rechtbank in Groningen.

