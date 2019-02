Eis: 16 jaar cel na gewelddadige dood 85-jarige Ans van der Meer

Ans van der Meer werd op 30 juni 2017 dood gevonden in haar woning aan de Haagse Louis Davidstraat. Ze was op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Ze lag tussen haar bed en de verwarming waar ze met tiewraps aan vast was gebonden. Op haar zwaar mishandelde lichaam lag een enorme stapel kleding, bebloede kussens en een omgekeerde stoel.

Uit haar woning waren pinpassen en diverse sieraden verdwenen. Met de pas werd drie keer gepind. Op een van de camerabeelden die daarvan gemaakt zijn stond een man met een vrij opvallende helm. Die bleek in de Gamma van Leidschenveen te zijn gekocht. Deze aankoop leidde de politie tot de twee verdachten. Zo kocht Najma Z. de helm en was Paul O. diegene die haar erheen reed. Hij werd door diverse mensen herkend op de beelden. De sieraden van Ans van der Meer werden door Najma Z. verkocht bij juweliers in Beverwijk en Rotterdam. Uiteindelijk volgde het speciale politieteam beide verdachten en werden ze in september aangehouden. De officier liet weten dat er genoeg bewijzen waren tegen het paar.

Ook zouden ze zijn gelinkt aan een overval een jaar eerder op een bedlegerig echtpaar in de Haagse Stieltjesstraat. Daar is te weinig bewijs voor en daarom vroeg de officier in die zaak vrijspraak.

Beide verdachten ontkennen iedere betrokkenheid. Najma Z. zegt de sieraden te hebben gekregen van Paul O. die ze aangeboden zou hebben gekregen van twee mannen op straat.

