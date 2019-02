Meisje van 13 anderhalf uur de hort op met de auto

Een woordvoerder van de landelijke eenheid wil niet zeggen uit welk stadsdeel de 13-jarige Amsterdamse komt in verband met haar privacy. ,,Een 13-jarige in de auto is toch een bijzonderheid. Ze heeft een ferme preek van ons gekregen en van haar vader op de terugweg naar huis. Daar moeten we het dus maar bij laten.”

Geen rondje om de kerk

Hoe ze het voor elkaar kreeg, was ook voor de agenten een groot vraagteken. De politiewoordvoerder: ,,Het was ook niet even een rondje om de kerk. Ze is anderhalf uur met de auto onderweg geweest. Bepaald niet moeders boodschappenkarretje; ze reed in een forse middenklasser. Het is sowieso uniek dat een meisje van 13 bij de pedalen kan.”

De tiener reed ook nog met de auto een flink stuk over de snelweg. De woordvoerder: ,,Daar kregen we haar in het vizier, ze reed op de linkerbaan. Niet helemaal in een rechte lijn, een beetje slingerend. Dat viel op. Maar het was toch knap – hoewel dat misschien niet het juiste woord is – dat ze de snelheid tussen de 90 en 120 kilometer wist te houden.”

Lege tank

Marechausseeleden gingen achter haar rijden en dirigeerden haar naar de vluchtstrook. Daar wachtte een motoragent haar op. Er bleek amper nog diesel in de auto. De woordvoerder: ,,We hebben ‘m hortend en stotend naar het dichtstbijzijnde benzinestation gereden. Het was net aan. Daar aangekomen hebben wij haar ferm toegesproken. Ook haar ouders waren daar naartoe gekomen. Zij hebben haar op de terugweg ook aangesproken op haar daad.”

In de anderhalf uur dat de tiener op de weg zat, maakte zij wonderwel geen enkele schade. De woordvoerder: ,,Nee, voor zover wij kunnen overzien, is het wat dat betreft goed gegaan. Wij hebben geen meldingen binnen en de auto was ook helemaal intact.”

Gave?

Hoe het haar lukte om als 13-jarige foutloos te blijven rijden? De woordvoerder: ,,Het is ongelofelijk. Misschien is het wel een gave. Wie zal het zeggen?”