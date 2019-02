’Shell werkte mee aan veroordeling Nigerianen’

Het Yorla olieveld bij De Niger Delta, vlakbij het stadje Bori, waar Shell voorheen actief was. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Shell werkte in de jaren negentig actief mee aan de veroordeling van de zogeheten Ogoni Negen, leiders van het Ogoni-volk in de Nigerdelta die in 1995 na een showproces werden opgehangen. Tot de negen mannen behoorde onder anderen de dissident Ken Saro-Wiwa. Dat stellen de advocaten van de vier weduwen die Shell hebben gedaagd voor de rechtbank in Den Haag.