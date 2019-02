Rechter kijkt naar opsluiten haan Kallemooi

De traditie is onderdeel van het jaarlijkse Kallemooifeest op het Waddeneiland. Ⓒ HOLLANDS HOOGTE

GRONINGEN - Comité Dierennoodhulp heeft dinsdag bij de bestuursrechter in Groningen benadrukt dat het opsluiten van een haan in een mast tijdens Kallemooi op Schiermonnikoog dierenmishandeling is. Het dier zou bij de eeuwenoude traditie angst en stress ondervinden.