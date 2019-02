OM: Ans Boersma wist dat ex bij terreurcel zat

Hij zou zelfs zijn aangesteld als de ’Emir van Raqqa’, toen het Nusra-front daar de baas was. Al-H. , zelf niet aanwezig in de rechtszaal, wordt officieel verdacht van banden met de Syrische tak van Al-Qaida. Hij zou onder meer 100.000 euro naar Saoedi-Arabië hebben gebracht, geld hebben witgewassen in Nederland, en minstens drie valse paspoorten hebben gehad.

Al-H. stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Terrorisme-verslaggever Silvan Schoonhoven deed live verslag. Lees onderaan dit artikel alle updates terug.

Vermoedelijk bevroedde hij al dat geheime diensten hem afluisterden. In gesprek met zijn schoonzus gebruikte hij versluierende termen. Zo spraken ze over ’witte bonen’ - mogelijk geld. Ook is hij te zien in een Al Nusra-video, waarop ’de lijken worden geteld’, zo bevestigt hij zelf in een audiofragment.

Boersma zou hebben geweten van zijn hoge contacten in de jihadistische netwerken. Hij had dat aan haar verteld, meldt het Openbaar Ministerie.

Abdulaziz verklaarde dat hij eens vergeten was zijn iPad af te sluiten, waardoor zijn vriendin Boersma zag dat hij contacten had met hoge figuren. Hij zei: ’Ik heb gezworen niet meer te slachten, geen vrouw, geen man en niemand.’

Hipsterjihadi

Op het oog was hij een modelvluchteling, die er alles aan deed om te integreren en Nederlands te leren. Betrokkenen bij het onderzoek noemden hem ook wel ’hipster-jihadi’: Abdelaziz dompelde zich met John Lennon-bril en in Hawaiishirts onder in het Amsterdamse cultuurleven en liep alle technofestivals rond de hoofdstad af.

Maar hij had ook een ander gezicht. Dat kwam aan het licht toen hij in 2017 werd herkend door doodsbange Syrische vluchtelingen tijdens een filmavond in De Balie. Ze wezen Abdelaziz aan als een man die in Syrië een hoge rang had vervuld bij het jihadistische Nusra-front.

Uitzetting

FD-correspondente Boersma kwam in grote problemen door haar contacten met Abdelaziz al-H. Ze werd Turkije uitgegooid en verloor haar baan. De komende maanden moet in de rechtszaal duidelijk worden of al-H. werkelijk een jihadist in hipsterkleren was, zoals justitie vermoedt. Abdulaziz is uitgebreid afgeluisterd en afgetapt. Ook gesprekken met zijn ex-vriendin Ans Boersma zijn door inlichtingendiensten gevolgd.

