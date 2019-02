Oproep voor prik tegen meningokokken onderweg

Sinds 2015 worden meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok type W, waardoor ze hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen krijgen. De regering besloot in september 2017 tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Vorig jaar volgde het besluit om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden.

In 2018 werden in totaal 103 mensen ziek en overleden 22 mensen. Begin deze maand werd Nederland nog opgeschrikt door het overlijden van een scholiere in Gouda, maar aan welk type ze stierf is nog niet bekend.

De komende weken vallen de eerste brieven in de bus. De keuze om tieners en jongeren te vaccineren is gemaakt omdat ze relatief vaker drager zijn van de bacterie.