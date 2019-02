Chroom-6 in gevangenis, maar niet gevaarlijk

Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek.

In gevangenissen werkten cipiers en gedetineerden in de ’arbeidszalen’ met hout, er werden bijvoorbeeld tuinmeubels gemaakt. Een deel van dat hout was met chroom-6 geïmpregneerd. Tijdens het zagen en bewerken van dat hout kwam er houtstof met chroom-6 in de lucht.

Ondanks eerdere interne onderzoeken waaruit bleek dat er te veel chroom-6 in de lucht hing in de arbeidszalen, zonder de juiste beschermingsmaatregelen, concludeert het RIVM nu dat de grenswaarden toch niet overschreden zijn. Een alarmerend, intern ARBO-rapport zou bijvoorbeeld van de verkeerde grenswaarden zijn uitgegaan.

Gevaar

Het RIVM ziet geen aanwijzingen dat mensen daadwerkelijk risico’s hebben gelopen. Cipiers vreesden daar wel voor, zeker gezien het door De Telegraaf geopenbaarde interne rapport, maar ook omdat er bijvoorbeeld gevaarlijke houtladingen terug waren gestuurd. Ook gedetineerden trokken aan de bel en stelden de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aansprakelijk voor de risico’s die zij zouden hebben gelopen.

DJI heeft maatregelen genomen en er wordt nu niet meer gewerkt met chroomhoudend hout, meldt het RIVM.

Bij Defensie en bij de gemeente Tilburg, op een werkplaats van de NS, is in het verleden ook met chroom-6 gewerkt. Dat gebeurde in zodanige mate dat mensen zeggen er ernstig ziek van zijn te geworden. In Tilburg krijgen slachtoffers nu een schadevergoeding van 7.000 euro, al eisen veel gedupeerden meer geld.