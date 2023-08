Wurgslang aangetroffen in sorteercentrum kringloopwinkel Dordrecht

Om precies te zijn ging het om een koningspython, een niet-giftige wurgslang. Dat deelt Dierenzorgcentrum Louterbloem op Facebook. Het dier werd gevonden toen personeel werkzaam was in het kledingsorteercentrum van de kringloopwinkel. Daar belden zij het eerdergenoemde dierenzorgcentrum op, waarna ambulancewerkers de slang meenamen.

Aan het einde van de dag werd duidelijk van wie de python was: de Barendrechtse Aleksandra. Zij had wat dozen ingepakt voor de kringloop, maar ze had niet gezien dat haar zeven maanden oude python erin was gekropen. „Ik had wat spullen verzameld voor de kringloopwinkel, dat doe ik vaker. Ik had die dozen en zakken bij de deur neergezet, om die de dag erna naar de containers te brengen. Maar ik had er niet ingekeken”, zo vertelde ze aan Rijnmond.