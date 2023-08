Wurgslang aangetroffen in sorteercentrum kringloopwinkel Dordrecht

DORDRECHT - Geen al te fijne vondst in het sorteercentrum van een kringloopwinkel in Dordrecht. Medewerkers van Opnieuw & Co kwamen namelijk een wurgslang tegen.

De koningspython die werd gevonden in het sorteercentrum van een Dordrechtse kringloopwinkel. Ⓒ Dierenzorgcentrum Louterbloem