Jongen bestraft voor regelen seksafspraak

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 16-jarige jongen uit Druten veroordeeld voor het regelen van een betaalde seksafspraak voor een meisje van 15. De jongen bood het meisje aan in diverse chatgroepen, met instemming van het meisje. Een afspraak met een klant in een hotel in Lent betekende het einde van de prille prostitutiepraktijken, want de klant was een rechercheur. De politie was getipt naar aanleiding van de advertenties in de chatgroepen.