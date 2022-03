Storm legt delen bommenwerper uit WOII bloot op strand Camperduin

Dat blijkt uit de eerste onderzoeksbevindingen van het Bunkermuseum in Egmond aan Zee. Het wrak is waarschijnlijk een Halifax-bommenwerper met mogelijk zeven jonge vliegers aan boord, legt Martijn Visser van het Bunkermuseum uit. Door de storm Eunice spoelden van het vliegtuigwrak losgeraakte delen vorige week op het strand aan. Martijn Visser: „Dat ik dit tastbare stuk uit de oorlog in handen kreeg, bezorgde me kippenvel. Deze rompstukken komen bijna zeker van een zeemansgraf van jonge jongens die hun levens voor onze vrijheid hebben gegeven.” Volgens Visser zijn er twee harde bewijzen dat het om een oorlogsvliegtuig gaat: „Op een houder van elektrakabels staat een kroontje met daaronder de letters A.M., die staan voor Air Ministry, een speciaal Brits departement dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van de bombardementen. Tevens zien we in de brokstukken uitsparingen voor ronde ramen, die vrijwel uitsluitend in Halifax-bommenwerpers zaten.”

De Halifax bommenwerper. Ⓒ Foto ANP/HH

De vinder is Marco Snijders, die werkt voor een bedrijf dat de stranden schoonhoudt. Al snel zag hij dat het om iets bijzonders ging. „We hebben dit soort dingen, zelfs torpedo’s, wel vaker gevonden.”

Het Bunkermuseum hoopt uiteindelijk te kunnen achterhalen welk toestel het precies was.