Dode bij ongeluk in Noordwijk, inzittende zwaargewond

Eerder meldde de politie dat de twee inzittenden in kritieke toestand met ambulances naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Dit gebeurde onder politiebegeleiding.

In de auto zaten in totaal vier personen. Of de twee andere inzittenden gewond zijn geraakt, was bij een woordvoerster van de politie niet bekend.

Er landde een traumahelikopter om hulp te verlenen. De weg werd ter hoogte van het ongeluk afgesloten en de schade was groot.

De politie meldt na onderzoek dat het ’lijkt te gaan om een noodlottig ongeval’.