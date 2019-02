Vossius Gymnasium dicht tot na de vakantie

„De brand in ons gebouw is gelukkig beperkt gebleven tot enkele lokalen en de kantine”, staat er verder in het bericht. De brand brak rond 19.15 uur uit in de ruimte boven de kantine, dat in een bijgebouw zit. Op dat moment waren er enkele tientallen leerlingen aanwezig omdat er avondschool was. Zij konden veilig naar buiten gaan, niemand raakte gewond.

De klassen 1 tot en met 4 krijgen de komende dagen hun onderwijsinstructies via een onlineplatform. „Voor de leerlingen in de jaren 5 en 6 zijn we op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun lessen door te laten gaan.”

Schoonmaak en herstel

„Op dit moment zijn de verzekeringsinstanties bezig de schade op te nemen en de schoonmaak en herstel van deze ruimtes op gang te brengen”, meldt het gymnasium aan de Messchaertstraat. De school telt ruim achthonderd leerlingen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer moest vloeren en plafonds slopen om de smeulende delen te kunnen blussen.