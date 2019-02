Nederlaag voor begluurde buren Tate Modern

De vijf buren wilden via de rechter afdwingen dat het museum maatregelen zou nemen om hun privacy te beschermen. Ze voelen zich bekeken door mensen die vanuit een hooggelegen observatiepunt in het museum de skyline van de Britse hoofdstad bewonderen. Museumbezoekers zouden zelfs met verrekijkers naar binnen kijken bij appartementen in de omgeving.

Een van de eisers beweerde volgens de Daily Mail in anderhalf uur tijd 84 mensen te hebben geteld die foto’s namen van de flats. Die omwonende zag zichzelf ook terug op een foto die op Instagram was gepost. De buren dachten aan een oplossing waarbij een deel van het ’viewing level’ zou worden afgesloten voor het publiek.

Het museum vond de beschuldigingen onzin. Advocaten van de Tate betoogden dat eisers ook gewoon de luxaflex dicht konden trekken of gordijnen konden ophangen. De rechter stelde de instelling uiteindelijk in het gelijk.