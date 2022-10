Kickboksleraar Jason van dichtbij doodgeschoten: ’Hij was een heel vriendelijke man’

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden en opereerden hem op straat. Dat mocht echter niet meer baten, Sanches overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vrienden van het slachtoffer zijn in diepe rouw gedompeld. Niemand van hen begrijpt dat juist hij werd doodgeschoten. „Hij woonde daar in de buurt. Iedereen kende hem. Hij werkte met gehandicapten en was een heel vriendelijke man”, vertelt een bekende in shock. Sanches, een Rotterdammer van Kaapverdiaanse afkomst, was volgens vrienden een voorbeeld voor iedereen.

Rond 22.20 uur ging het op de uitzonderlijke warme oktoberavond compleet mis op het Tiendplein in Rotterdam-West. Jason Sanches stond samen met vrienden op het terras van het Marokkaanse restaurant Ryad. Voor het oog van alle bezoekers pakte plotseling een nog onbekende man een wapen. De in het donker geklede schutter, die een capuchon op had, vuurde meerdere schoten af op Sanches. Daarna rende hij weg in de richting van de Zijdewindestraat.

Paniek

Terwijl er schoten werden gelost, doken andere bezoekers op het drukbezochte Tiendplein onder de tafels. Anderen renden weg. De paniek was groot. Het zwaargewonde slachtoffer lag op de grond. Hij was van dichtbij door meerdere kogels geraakt. Terwijl Sanches tussen de terrasstoelen voor zijn leven vocht, probeerde de gealarmeerde politie de schutter te achterhalen. Dat lukte niet.

De tekst gaat verder onder de foto.

De forensische opsporing doet onderzoek op de plek van de schietpartij. Ⓒ ANP

De Rotterdamse politie heeft een Team Grootschalige Opsporing op de moordzaak gezet. Zo’n twintig rechercheurs zijn met man en macht op zoek naar de schutter. De politie stelt nog geen idee te hebben waarom het slachtoffer is doodgeschoten en wat er aan het schieten is voorafgegaan. De politie is in gesprek met getuigen van het incident en er worden camerabeelden veiliggesteld. De forensische opsporing doet sporenonderzoek op de plek van het incident.

De politie is daarnaast nog op zoek naar camerabeelden, foto’s en filmpjes van mensen die in de buurt waren van het Tiendplein. Ook hopen ze meer informatie te krijgen over de vluchtroute van de schutter.