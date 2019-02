Werkstraf voor kalverboer met drugslab op erf

De rechter legde hem een werkstraf van 240 uur op plus een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Tegen de man was een jaar celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het drugslab werd in januari 2017 ontdekt in een schuur nadat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau ontregeld raakte omdat drugsafval in het riool werd geloosd. De politie denkt dat er zeker 4000 kilo pure (onversneden) amfetamine is gemaakt, goed voor 400 miljoen lijntjes speed. De boer beweerde dat hij van niks wist.