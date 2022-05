Code oranje wegens noodweer: zware windstoten en hagelstenen van 2 centimeter

De komende uren trekt een gebied met regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een fikse stortbui al geleid tot een paar ondergelopen kelders en stilstaand water op daken. Tot dusver is het bij kleine incidenten gebleven, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. In Eindhoven en omgeving zijn er momenteel al tientallen meldingen van stormschade. De brandweer heeft de handen vol aan meldingen in onder meer Eindhoven, Liessel, Aarle-Rixtel, Valkenswaard en Helmond.

In Oisterwijk (Brabant) staan woningen onder water door het noodweer Ⓒ Toby de Kort

Ook in Baarn staan de straten blank Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie

De hoosbuien trekken ook over Arnhem Ⓒ Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Ook de brandweer in Maastricht meldt stormschade door de hevige onweersbuien. Veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen op om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen vanwege gevaar door blikseminslag. Eerder donderdag sloeg de bliksem al in het Gelderse Hoevelaken en in Utrecht, daarbij vielen geen gewonden.

Ook vrijdag trekken er in de middag stevige regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het zuidoosten is dan kans op noodweer.

Niet eerder zo warm

Het was op 19 mei niet eerder zo warm in Nederland als dit jaar. Om 12.30 uur werd een temperatuur van 30,5 graden gemeten in Maastricht, meldt Weeronline. Dat is een nipte verbetering van het oude record. Dat stond op naam van 1953, toen het op 19 mei 30,4 graden werd.

Mocht de temperatuur in De Bilt oplopen tot meer dan 27,5 graden dan is er ook officieel sprake van de warmste 19 mei ooit gemeten. Zover zal het waarschijnlijk niet komen, want momenteel is het 22,5 graden in De Bilt.

De komende dagen liggen de temperaturen wat lager. Vrijdag trekken in de middag stevige regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het zuidoosten is dan kans op noodweer. Zaterdag daalt de middagtemperatuur naar 17 tot 21 graden, zondag wordt het 19 tot 24 graden.